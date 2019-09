Maar zes van veertien gecontroleerde handelszaken in orde Sander Bral

29 september 2019

17u36 0

Het politiewijkteam Merksem en Luchtbal van de regio Noord heeft zaterdag veertien handelszaken gecontroleerd. De meeste zaken waren gelegen aan de Bredabaan. Verder werden nog zaken gecontroleerd aan de Frans de l’Arbrelaan en de Heirmanstraat. Voor deze actie werd samengewerkt met de arbeidsinspectie. Er werden vijf processen-verbaal opgesteld omdat er geen duidelijke vermelding van ‘nachtwinkel’ werd aangegeven, de prijsaanduiding op de producten ontbrak, het sluitingsuur niet aangegeven werd, er geen inkijk mogelijk was, een gebrekkige hygiëne of onregelmatigheden in het ontvangstenboek. Bij zes handelszaken werden onregelmatigheden vastgesteld waarvoor de nodige vaststellingen gedaan werden. In twee andere gevallen was verder onderzoek nodig. Van de veertien gecontroleerde zaken waren dus maar zes uitbaters helemaal in orde.