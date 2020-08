Maantjessteenweg en Victor Govaerslaan krijgen nieuwe laag asfalt AMK

03 augustus 2020

10u47 0 Merksem De Victor Govaerslaan en de Maantjessteenweg in Merksem krijgen in de loop van augustus een nieuwe toplaag asfalt. Er is respectievelijk hinder van 4 tot 7 augustus en van 10 tot 13 augustus.

Van 4 tot 7 augustus wordt het wegdek in de Victor Govaerslaan hersteld, aan de oneven zijde richting Merksem. De toplaag asfalt wordt vervangen van aan het kruispunt Lambrechtshoekenlaan-Maantjessteenweg tot aan het kruispunt met de Wulpstraat.

De Victor Govaerslaan zal tijdens de werken aan de oneven zijde afgesloten zijn vanaf de Chicagostraat tot aan de Maantjessteenweg. Het verkeer aan de even zijde, richting Luchtbal, kan de Victor Govaerslaan blijven gebruiken. Het verkeer richting Merksem wordt omgeleid via de Noorderlaan, Groenendaallaan en Lambrechtshoekenlaan. Plaatselijk verkeer vanuit de wijk Lambrechtshoeken richting Victor Govaerslaan wordt omgeleid via de Lambrechtshoekenlaan. De Rietschoorvelden loopt dood op de werfzone.

Maantjessteenweg

Ook in de Maantjessteenweg wordt het wegdek hersteld, en dat tussen de Laarsebaan en de Lambrechtshoekenlaan aan de even zijde. Als de weersomstandigheden het toelaten start de aannemer op maandag 10 augustus met de werken. De werken duren tot donderdag 13 augustus.

De Maantjessteenweg zal aan de even zijde afgesloten zijn vanaf Lambrechtshoekenlaan tot aan Laarsebaan. Het verkeer richting Ringlaan wordt omgeleid via de Ryenlanddreef en de Laarsebaan. Overhout loopt dood op de werfzone.

Tijdens beide werken geldt in de werfzone een parkeerverbod en zijn garages niet bereikbaar. De voet- en fietspaden blijven steeds toegankelijk.

Meer over Chicagostraat

Groenendaallaan

Laarsebaan

Lambrechtshoeken

Lambrechtshoekenlaan

Lambrechtshoekenlaan-Maantjessteenweg

Luchtbal

Maantjessteenweg