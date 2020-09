Lucky Omeruo schiet efficiënt City Pirates voorbij Zwevezele naar vijfde ronde Croky Cup: “Ik mik nog hogerop” Kevin De Munter

20 september 2020

14u32 0 Merksem City Pirates bekert verder na een 1-3 zege op het veld van de West-Vlaamse tweede amateurklasser Zwevezele. Lucky Omeruo was bepalend voor de piraten, want de 25-jarige aanvaller, in het tussenseizoen overgekomen van Bilzerse Waltwilder, scoorde twee keer.

Zwevezele begon goed aan de wedstrijd, maar het waren de bezoekers die, zij het met wat geluk, scoorden. Doelman Depaepe anticipeerde niet goed op een vrije trap en Verboven was wel alert, 0-1. De thuisploeg had daarna het meest de bal, maar City Pirates stond goed in de organisatie en prikte scherp tegen. Na de pauze nam Zwevezele weer het initiatief, maar zonder groot gevaar te forceren. De bezoekers toonden zich wel efficiënt, want Omeruo verdubbelde de score op aangeven van de pas ingevallen Kabir. De Merksemnaren op rozen, maar vrijwel meteen daarna ging de bal op de stip en Van de Velde liet Schrauwen kansloos, 1-2. Daarmee leek de spanning terug, maar kort na de aftrap werd Sefiani foutief gestuit in de zestien na een sterke individuele actie. Omeruo zette zich achter de elfmeter en stelde de kwalificatie veilig.

Hogerop mikken

“Verdiend”, vindt de jongere broer van Nigeriaans international Kenneth Omeruo. “Na die verre busreis was het noodzakelijk om niet te slap te beginnen. Zwevezele maakte het ons erg lastig, maar we scoorden op de goeie momenten in de wedstrijd. Mijn goals? De eerste kwam er na goed voorbereidend werk van Amin (Kabir red.) en ik ben inderdaad niet de vaste strafschopnemer in de ploeg, maar voelde me goed en mocht hem trappen. Altijd goed als de bal er dan in gaat. (lacht) Deze kwalificatie is hoedanook de verdienste van de hele ploeg, want we speelden heel gedisciplineerd.”

“Kunnen we nu een 1B-club loten? Dat maakt het natuurlijk alleen maar interessanter. Ik mik absoluut nog hogerop en bekermatchen zijn dan een goed toneel om je te laten zien. Maar in de eerste plaats focus ik me nu natuurlijk op City Pirates, want de eerstvolgende wedstrijd (de competitieopener tegen Diegem red.) volgt woensdag al. Die opeenvolging van wedstrijden zijn we natuurlijk niet gewend, maar ik ben er wel van overtuigd dat deze kern sterk genoeg is om daarmee om te gaan.”

Zwevezele - City Pirates 1-3

Zwevezele: Depaepe, Claeys, Emmaneel (46' Makonga-Tara), Van de Velde, Vandendriessche, Bataille, Provoost, Dewaegemaeker (71' Timmerman), Verzele, De Rock, Bochet (57' Devos)

City Pirates: Schrauwen, Verboven, Van Den Bogerd, Ibn El Mokadem (79' Ernst), Van Hove, Omeruo, Nascimento Borges (69' Kabir), Sefiani (82' Aïssa), Wilms, Eren, Somers

Doelpunten: 10' Verboven (0-1), 72' Omeruo (0-2), 76' Van de Velde (1-2, strafschop), 78' Omeruo (1-3, strafschop)

Geel: Van de Velde, Verzele, Sefiani