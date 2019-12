Lindsay (13) schrijft emotionele brief aan haar school: “Ik hoop dat jullie kunnen garanderen dat ik weer veilig naar huis en school kan”

Merksem

De 13-jarige Lindsay uit Brasschaat d ie een kleine maand geleden hardhandig werd aangepakt door een aantal leerlingen op haar school het Stedelijk Lyceum in Merksem , is afgelopen week een eerste keer terug naar school geweest. Ze schreef ook een emotionele brief over wat haar wensen zijn wanneer ze terug definitief naar school wil komen.