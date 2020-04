Leer rijden met je scootmobiel tijdens oefensessie ADA

20 april 2020

16u39 0 Merksem De scootmobiel is een welgekomen oplossing voor mensen die minder mobiel zijn. Maar rijden met zo’n wagentje vergt toch enige behendigheid. Daarom organiseert het district Merksem een oefensessie eind mei.

De scootmobiel is een medisch mobiliteitshulpmiddel en voor veel mensen de oplossing om mobiel te blijven. Toch ondervinden gebruikers obstakels. Denk bijvoorbeeld aan drempels en stoepranden.

Daarom organiseert het district Merksem een oefensessie op 26 mei. Tijdens deze demo oefen je om met de scootmobiel op verschillende ondergronden te rijden en krijg je allerhande handige tips. Om ongelukken te voorkomen oefen je op diverse ondergronden en krijg je allerlei tips.

Deze infosessie is bedoeld voor 55-plussers. Ben je jonger maar heb je toch interesse? Laat het weten. Vrije plaatsen worden na de afsluitdatum van de inschrijvingen toegekend aan niet-senioren. Districtshuis Merksem, Burgemeester Jozef Nolfplein 1. Gratis, inschrijven voor 20/5 via senioren.merksem@antwerpen.be of 03 338 73 21.