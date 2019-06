Lancering Merksemse streetartroute Annelin Marien

15 juni 2019

12u20 2 Merksem Vandaag werd in Merksem een nieuwe streetartroute gelanceerd. De wandelroute van vier kilometer gaat langs zestien streetart kunstwerken, en ook de gepimpte nutskasten werden officieel ingehuldigd. Streetartliefhebbers kunnen zich vanaf vandaag door een app laten begeleiden op de route.

De nieuwe wandeling werd vandaag voor de eerste keer ingezet aan bibliotheek Park, met de onthulling van een gloednieuw graffitikunstwerk. Bart Boudewijns, beter bekend als graffitiartiest SMOK, plaatste een grote beer op de zijmuur van de bibliotheek. De wandeling brengt je van hier via een heleboel graffitikunstwerken op de gevels van huizen en bedrijven in Merksem. De wandeling is zo’n vier kilometer lang, en wandelaars kunnen zich laten begeleiden door de Antwerp Museum App. Via filmpjes, quizzen, schuifpuzzels, geluidsfragmenten en meer krijgen ze info over de Merksemse streetart.

Gilbert Verstraelen, districtsschepen van cultuur in Merksem, is trots op de nieuwe wandeling. “We hadden al een wandeling door de dokkenwijk van Oud-Merksem, de streetartroute is de tweede wandeling in Merksem. Het leuke is dat een app de wandelaar begeleidt. Die leidt je langs zestien prachtige kunstwerken in een wandeling van ongeveer anderhalf uur. Zo’n app is een goede manier om op je eigen tempo Merksem te verkennen, en het voordeel is ook dat we de app regelmatig kunnen updaten. De bedoeling is dat er nog meer van die wandelingen komen!” Voor wie zich liever niet digitaal laat begeleiden, is er een papieren kaartversie. Die is tijdens de openingsuren verkrijgbaar in het districtshuis van Merksem, bibliotheek Park, Ontmoetingscentrum Merksemdok en Cultuurcentrum Merksem.

Sinds enkele weken sieren ook de bestickerde nutskasten het straatbeeld. “De bedoeling was om die toch wel lelijke kasten wat fleur te geven, met stickers die door de burgers ontworpen zijn. Daarvan zijn er ook een aantal onthuld vandaag.” aldus Verstraelen. Het gaat om kasten in de wijken rond het Sint-Franciscusplein en het Kroonplein, die dus ook een mooie plaats verdienen in de nieuwe streetartwandeling.