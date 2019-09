Lagere School Groenendaal neemt intrek in nieuwe moderne Parkklassen ADA

02 september 2019

11u16 6 Merksem Van tijdelijke containerklassen naar één van de meest duurzame schoolgebouwen in Vlaanderen. De leerlingen van het eerste leerjaar van Lagere School Groenendaal in Merksem zetten op hun eerste schooldag een gigantische stap. Het Antwerpse architectenbureau HUB ontwierp gloednieuwe parkklassen die energiezuinigheid, circulariteit en innovatieve architectuur combineren in het midden van een historisch park.

Veel schoolgebouwen in Vlaanderen zijn hopeloos verouderd en slecht geïsoleerd. Scholen betalen zich blauw aan energie. De zes nieuwe parkklassen - vier gewone klassen en twee zorgklassen - die het architectenbureau HUB ontwierp voor Lagere School Groenendaal, en waar het eerste leerjaar maandag zijn intrek in neemt, gooien het radicaal over een andere boeg. De energiefactuur ligt op jaarbasis al snel enkele duizenden euro’s lager dan bij een oud schoolgebouw van dezelfde grootte.

“We zijn verheugd dat onze 80 leerlingen van het eerste leerjaar hun lagere schoolloopbaan kunnen starten in een optimale leeromgeving, geïntegreerd in ons park”, zegt directrice Hilde Van Thielen van Lagere School Groenendaal. “De parkklassen zijn niet alleen een schoolvoorbeeld van duurzaamheid, ze maken naar school gaan ook erg aangenaam, zo midden in het groen. We zijn HUB erg dankbaar voor de fijne en constructieve samenwerking met een prachtig resultaat tot gevolg!”

Gedeelde woonkamer met dakkoepel

De parkklassen zijn gebouwd rond een centrale collectieve ruimte, die fungeert als gedeelde ‘woonkamer’ voor de kinderen. Ze is natuurlijk verlicht met een feestelijke dakkoepel. Dubbele buitendeuren geven in elke klas uit op een overdekte buitenruimte aan het park, zodat leerlingen naar Scandinavisch model evengoed buiten kunnen werken. Die Scandinavische school is ook doorgetrokken in de binneninrichting, met natuurlijke materialen en een grote tactiele kwaliteit.

“Maar de energiezuinigheid is slechts één aspect van duurzaam bouwen”, benadrukt Koen Drossaert, founding partner en architect bij HUB. “We hebben om te beginnen alle bomen in het park geïnventariseerd, zodat de waardevolle exemplaren bewaard konden blijven. Om de ecologische voetafdruk te beperken, hebben we gekozen voor een zo compact mogelijke plattegrond. De hoofdstructuur van het paviljoen bestaat uit een CLT-constructie, een circulaire bouwtechniek die in Vlaanderen nog volop in ontwikkeling is.”