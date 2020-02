KSV Vlug Vooruit Merksem neemt deel aan Playmakers en wil zo meisjes aan het voetballen krijgen: “Meisjes zijn vaak gemotiveerder op het veld dan jongens” Annelin Marien

19 februari 2020

19u47 0 Merksem Playmakers: zo heet het nieuwe programma van UEFA en Disney om meisjes uit heel Europa aan het voetballen te krijgen. Aan de hand van scènes uit de Disneyfilm ‘Incredibles 2' en bijhorende baloefeningen, zetten de meisjes hun eerste stappen in de voetbalwereld. In België doen 30 clubs mee aan Playmakers, waaronder KSV Vlug Vooruit uit Merksem.

Playmakers wordt dit jaar in zeven landen gelanceerd: België, Schotland, Noorwegen, Polen, Oostenrijk, Roemenië en Servië. Met Playmakers willen UEFA en Disney de deelname van meisjes en vrouwen aan het voetbal verdubbelen tegen 2024. Door middel van beweging en spel geïnspireerd op de film ‘Incredibles 2' wil Playmakers meisjes van vijf tot acht jaar, die nog niet voetballen, aanmoedigen om de sport eens uit te proberen. 30 Belgische clubs starten op 15 maart met het voetbalprogramma, waaronder KSV Vlug Vooruit uit Merksem.

Red Flames-effect

Rudy Ceulemans is trainer voor dames en meisjes bij KSV Vlug Vooruit: “We zijn zes jaar geleden begonnen met zes meisjes, en ondertussen zijn we al met 90. Meisjes hebben dus zeker interesse in voetbal, en dat is mede te danken aan de Red Flames, maar er is nog groei mogelijk. Daarom stappen we mee in dit project, want we willen op termijn ook onze damesploegen behouden, en dat kan alleen maar als er jonge meisjes beginnen voetballen.”

We hopen vooral dat ze het leuk vinden: als ze bij onze club blijven, is dat mooi meegenomen, maar dat hoeft niet. Rudy Ceulemans

Rudy merkt dat er een verschil is tussen voetballende jongens en meisjes. “Ik ben sinds zes jaar trainer voor de meisjesploegen, en ik merk persoonlijk dat zij meer gemotiveerd zijn dan jongens. Jongens worden nog te vaak verondersteld van voetbal te kiezen als sport, waardoor ze soms minder enthousiast zijn op het veld. Ik heb zelf ook een dochter, en het belangrijkste is dat ze aan sport doet. Als dat voetbal is, vind ik dat natuurlijk mooi meegenomen. Maar het blijft voor voetbalclubs natuurlijk moeilijker om meisjes aan te trekken dan jongens.”

KSV Vlug Vooruit start op 15 maart met zo’n 20 nieuwe meisjes aan een programma van vijf weken, twee uurtjes per week. “De meisjes zullen aan de hand van de film oefeningen krijgen met betrekking tot balcontrole en motoriek, en zo al spelend de sport en de club leren kennen. We hopen vooral dat ze het leuk vinden: als ze bij onze club blijven, is dat mooi meegenomen, maar dat hoeft niet.”