Kom bloed doneren en krijg alcoholvrije bubbels en lekkere hapjes ADA

26 december 2019

14u39 0 Merksem Om het nieuwe jaar goed in te zetten trakteert het Rode Kruis Merksem alle donoren die op 2 en 9 januari bloed komen geven op alcoholvrije bubbels en lekkere hapjes.

Bent je ‘vaste klant’ of komt u misschien voor de eerste keer bloed geven? Iedereen is welkom om op 2 en 9 januari bloed te komen geven in Feestzaal Wigenhof. Je kan gewoon langskomen zonder vooraf een afspraak te maken. Neem wel je identiteitskaart mee. Het Rode Kruis beloont iedereen met alcoholvrije bubbels en lekkere hapjes.

Wanneer je komt, vult je een medische vragenlijst in. Die wordt nadien overlopen met een arts en dan wordt er bepaald of je bloed mag geven. Een verpleegster zal nadien alles klaar maken voor je bloeddonatie. Het doneren zal in totaal een kwartier in beslag nemen

De bloedinzameling gaat door op 2 en 9 januari in Feestzaal Wilgenhof in Merksem.