Kersvers kapitein Joy Van Den Bogerd loodst City Pirates naar volgende bekerronde: “Ik nam mijn verantwoordelijkheid” Kevin De Munter

07 september 2020

19u48 0 Merksem City Pirates had het zaterdagavond niet onder de markt met derde amateurklasser Lebbeke en stond aan de rust 0-1 in het krijt. Maar onder impuls van kersvers kapitein Joy Van Den Bogerd (26) trokken de piraten het duel helemaal naar zich toe. Van De Bogerd nette de gelijkmaker en zette ook in de penaltyreeks de beslissende strafschop om. Zaterdag wacht Wolvertem-Merchtem.

City Pirates onderging een gedaantewissel in het tussenseizoen. Met ondermeer Dreesen, Kwik, Sababti en Lkoutbi verloor het heel wat ervaring en die werd nauwelijks vervangen. Een wel overwogen en goed gecommuniceerde beslissing van de clubleiding die koos voor jong talent. “Haal Van Hove weg uit de defensie en er was niemand ouder dan 26", zegt Van Den Bogerd. “Dat gegeven, in combinatie met die eerste wedstrijd met inzet sinds lang, is misschien wel een verklaring voor onze mindere eerste helft. Maar de coach benadrukte om na de pauze meer ons eigen spel te ontwikkelen en in de tweede helft waren we stukken beter. De kwalificatie was dus zeker niet gestolen en ik ben heel blij dat we, ondanks de jonge groep, toch weerbaarheid toonden.”

Een trotse kapitein dus en die rol is Van Den Bogerd niet helemaal vreemd. Ook vorig seizoen, na het voetbalpesioen van Stefan Delalieux, schreef de middenvelder zichzelf al de voortrekkersrol toe. “Ik ben absoluut fier op de aanvoerdersband, maar hij verandert me niet als speler of persoonlijkheid”, zegt hij. “Ook vroeger ging ik al voorop in de strijd. Eigenlijk was ik zelfs niet voorzien om de beslissende strafschop om te zetten, maar ik kon de druk niet op de schouders van een 17-jarige leggen. Niet dat ik aan zijn kwaliteiten twijfel, maar als er iemand moest missen, dan liever ikzelf. Al was het maar om het mentale aspect.”

“Deze kwalificiatie is een opsteker en hopelijk kunnen we ook tegen Wolvertem Merchtem doorstoten. Zo’n wedstrijden kunnen we gebruiken in ons leerproces. Want we gaan nog matchen verliezen door tactische fouten, maar datzelfde jeugdige enthousiasme in combinatie met het talent zal ons ook nog veel punten opleveren. Ik geloof in deze groep en heb alle vertrouwen in een goede afloop komend seizoen.”