Ken jij MXM al? District Merksem lanceert nieuw driemaandelijkse magazine ADA

02 december 2019

13u21 0 Merksem Het district Merksem lanceert MXM, een gloednieuw magazine dat vanaf december elke drie maanden in de bus valt bij alle Merksemnaren. Met een uitgebreide kalender, authentieke en boeiende verhalen uit het district en veel aandacht voor foto’s is het nieuwe magazine veel meer dan een klassiek infoblad.

Merksem zet in op digitale communicatie en informeert zijn inwoners uitgebreid via www.merksem.be en de Facebook-pagina van het district. Daarnaast drukte het district tot nu toe veel verschillende flyers en affiches om promotie te maken voor activiteiten en evenementen, publiceerde het jaarlijks een zomerbrochure en kregen senioren twee keer per jaar een informatieboekje in de bus. Dat drukwerk wordt nu gebundeld in één magazine dat driemaandelijks bij elke Merksemnaar in de bus valt. Het district wil zo nog meer inwoners bereiken en hen hun district en elkaar beter laten leren kennen.

Uitgebreide vrijetijdskalender

Het magazine biedt een mix van praktische berichten, informatie over activiteiten en evenementen en leuke verhalen in vaste rubrieken zoals ‘Binnenkijken’, ‘De wijze raad van…’ en ‘Bijzonder duo’. Elke editie bevat ook een dossier dat ruimte biedt om dieper in te gaan op een thema. Het district koos bovendien voor een uitgebreide vrijetijdskalender en hoopt daarmee dat het voor Merksemnaren een reflex wordt om in MXM na te kijken wat er allemaal te beleven valt in Merksem.

Zelf bijdragen

Het district nodigt zijn inwoners uit om bij te dragen aan het magazine. Zo kunnen ze foto’s mailen of op Instagram posten met #mijnmerksem. Een selectie wordt steeds in het magazine gepubliceerd. Wie promo wil maken voor activiteiten in Merksem, maakt het best een aankondiging op de website UIT in Vlaanderen. Die databank is een belangrijke bron voor de kalender in het magazine. Tot slot zijn alle ideeën en suggesties voor het magazine welkom bij de communicatiedienst van het district via communicatie.merksem@antwerpen.be.

Het magazine is ook online raadpleegbaar.