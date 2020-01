Juridisch adviesbureau van echtgenote sjoemeladvocaat Marc G. failliet verklaard



CVDP

17 januari 2020

21u00 0 Merksem Het juridisch adviesbureau De Wetswinkel 2.0. in Merksem werd gisteren failliet verklaard. De oprichtster is de echtgenote van aangehouden sjoemeladvocaat Marc G.. Met De Wetswinkel 2.0. kreeg hij jarenlang klanten doorverwezen, die hij nadien oplichtte voor 7 miljoen euro.

Het ‘Bureau voor Rechtshulp’ op de Bredabaan in Merksem werd in 2007 opgericht door de vrouw van advocaat Marc G.. Later werd die naam veranderd in ‘De Jurist - De Wetswinkel 2.0’. Volgens de website van dit juridisch adviesbureau verleende het gratis advies over echtscheidingen, erfenissen en verkeersboetes om de juridische wereld toegankelijker te maken. Omdat het kantoor niet gesubsidieerd was, werd er gevraagd om een vergoeding van 15 euro voor iedereen die het kan betalen.

Agressieve concurrentie

De Wetswinkel 2.0. opende op de Bredabaan in Merksem vlakbij de Wetswinkel die er al sinds 1984 juridische hulp verleende. Volgens Marc Goossens, advocaat van de Wetswinkel, misbruikte Marc G. hun naam om klanten te ronselen. “De concurrentie van Marc G. was agressief. Nadat hij dat bureau geopend had vlakbij onze Wetswinkel daalden onze bezoekersaantallen sterk.”

De Wetswinkel 2.0. had de nobele doelstelling om net als de Wetswinkel goedkoop juridisch advies te verlenen, maar in de praktijk werd het gebruikt om klanten te vangen voor Marc G.’s advocatenkantoor. Mark G. adviseerde de slachtoffers nadien systematisch om hun spaargeld veilig te parkeren op de derdenrekening van zijn advocatenkantoor. Vanaf dan soupeerde hij het op aan dure auto’s, luxejachten of aan een villa in Mallorca of huizen in Knokke, Putte en Kapellen. Een van de slachtoffers werd bedrogen voor 480.000 euro. In het totaal liepen de schadeclaims tot 7 miljoen euro.

Acht maanden voorarrest

Toen de frauduleuze zaken begin 2019 aan het licht kwamen, werd Marc G. aangehouden. Hij werd gearresteerd op verdenking van oplichting. Na acht maanden in voorarrest, werd hij in september vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Volgens Marc Goossens tastte Marc G.’s infame praktijken de goede naam aan van de Wetswinkel. “Toen zijn gesjoemel bekend geraakte, moesten wij overal uitleggen dat we niks met hem te maken hadden.”

De Wetswinkel 2.0. sloot in januari 2019, nadat Marc G. naar de gevangenis was gestuurd. “Nadien steeg ons bezoekersaantal terug”, vertelt Marc Goossens. Donderdag werd De Wetswinkel 2.0. failliet verklaard. “Zo zie je dat recht geschiedde en dat fraude gelukkig niet altijd wint.”