Jonge bestuurster en baby vliegen over de kop na aanrijding met truck Sander Bral

03 december 2019

Op de Bredabaan in Merksem, ter hoogte van het kruispunt met de Ringlaan, belandde een auto maandagvoormiddag op zijn dak bij een aanrijding met een vrachtwagen. De bestuurster van 28 jaar en een baby die mee in de wagen zat, moesten door de brandweer bevrijd worden, het dak van de wagen moest afgeknipt worden. Enkel de bestuurder raakte lichtgewond.

Volgens een getuige stond de personenwagen op een voorsorteerstrook om rechtsaf te slaan, maar reed deze rechtdoor op de Bredabaan, over een verdrijvingsvak. De vrachtwagen stond voorgesorteerd om rechtdoor te rijden en voegde rechts in na het verdrijvingsvak. Daarbij werd de personenwagen geraakt, deze tolde rond de as en belandde uiteindelijk op zijn dak. De bestuurder van de vrachtwagen raakte niet gewond.