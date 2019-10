Jeroen De Meester (39) finisht onder de 10 uur voor eerste deelname aan Iron Man in Hawaï Koen Moreau

13 oktober 2019

11u18 2 Merksem De eerste deelname aan de Iron Man in Hawaï voor uitgeweken Jeroen De Meester uit Merksem is een succes geworden.

Jeroen (39) finishte in 9 uur 45 minuten en is heel tevreden over de tijd die hij neerzetten om 3.860 meter te zwemmen, 180,2 kilometer te fietsen en een marathon van 42,195 kilometer te lopen. “Een eerste keer Hawaï is sowieso een vraagteken, maar een finish binnen 10 uur ben ik heel content.”

Om zijn deelname te bekostigen organiseerde de sportieveling in september nog een crowdfunding. Hij dankt dan ook iedereen die hem een financieel noodzakelijk duwtje in de rug gaf. “En met een beetje geluk sta ik volgend jaar opnieuw aan de start in Hawaï”, besluit de sportieveling.