Huzarenstuk: 2.500 ton zware ‘trambrug’ over Albertkanaal in Merksem geplaatst Jonathan Bernaerts

20 oktober 2019

15u07 0 Merksem In Merksem is het eerste deel van de gloednieuwe Gabriël Theunisbrug zondag over het Albertkanaal geplaatst. Een huzarenstuk: de trambrug is 180 meter lang, bijna 13 meter breed én weegt liefst 2.500 ton. Tegen het voorjaar van 2021 moet de nieuwe Theunisbrug volledig klaar zijn.

Nadat vorig jaar de naburige ‘Brug van den Azijn’ werd verhoogd, begonnen in april van dit jaar de werken aan de nieuwe Gabriël Theunisbrug - in de volksmond: de ‘brug van het Sportpaleis’ - over het Albertkanaal tussen Deurne en Merksem. In plaats van de twee brugdelen nu, komen er drie brugdelen: twee delen met elk twee rijstroken en fiets- en voetpaden, en een apart deel voor trams.

Uitkijklocatie

De nieuwe trambrug werd zondag in alle vroegte vanaf het montageterrein richting het kanaal gereden. Het invaarmoment lokte heel wat kijklustigen. Zij konden het spektakel vanop een veilige uitkijklocatie op de Vaartkaai aanschouwen.

“De belangstelling hoeft niet te verwonderen”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg. “De trambrug is 180 meter lang, bijna 13 meter breed en weegt 2.500 ton. Dat spreekt tot de verbeelding. De brug wordt beetje bij beetje op een ponton geplaatst. Gezien het enorme gewicht is dat een waar huzarenstuk. De ponton moet voortdurend in evenwicht blijven. Via één rijdend steunpunt op de ponton en het andere op land, varen we vandaag de trambrug naar de nieuwe locatie en plaatsen we de brug op de landhoofden op beide oevers.”

Volgende week zondag, op 27 oktober, wordt de nieuwe oostelijke wegbrug volgens hetzelfde stramien over het Albertkanaal geplaatst. Vanaf dan werkt de aannemer de nieuwe aanloophellingen af en worden de tramsporen en het nieuwe wegdek aangelegd. “Loopt alles volgens plan, dan kunnen we de nieuwe trambrug en oostelijke wegbrug eind mei 2020 in gebruik nemen”, zegt Danckaerts.

Voorjaar van 2021

In juni 2020 wordt de bestaande Theunisbrug volledig afgebroken om plaats te maken voor de bouw van de westelijke wegbrug voor verkeer van Merksem richting Deurne. Het kanaal wordt er ook verbreed van 48 naar 90 meter. Tegen het voorjaar van 2021 zou de nieuwe Theunisbrug volledig moeten zijn opengesteld.

De Vlaamse Waterweg is stelselmatig bezig met het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal. Zo kunnen ook schepen met vier lagen containers gebruik maken van de watersnelweg, wat de capaciteit met 25 procent moet doen stijgen.

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) zijn de werken noodzakelijk. “Vlaanderen telt meer dan 1.000 kilometer bevaarbare waterwegen en heel wat bedrijven liggen in de directe omgeving van zo’n waterweg. Het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal zal de binnenvaart sterk doen toenemen, wat uitermate belangrijk is voor de ontlasting van de Antwerpse wegen.”