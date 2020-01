Huis van het Kind organiseert workshops en praatgroep AMK

27 januari 2020

12u08 0 Merksem Tijdens het voorjaar van 2020 heeft het Huis van het Kind in de Jaak de Boeckstraat in Merksem heel wat activiteiten in de aanbieding. Zo kunnen ouders hulp vragen bij het aanmelden voor scholen, is er een workshop ‘Veilig online’ en een praatgroep voor ouders met een kind met een extra zorgvraag.

Ouders die hulp nodig hebben met het online aanmelden voor een school in Antwerpen, kunnen ook dit jaar in het Huis van het Kind terecht. Daar wordt de aanmelding stap voor stap in orde gemaakt.

Op zaterdag 1 februari kunnen ouders een workshop volgen over Veilig online ‘Online relaties en seksualiteit’. Wat wil en wat moet je als ouder weten en wanneer grijp je in? Inschrijven kan via 0499/88 75 44 of hvhkstadantwerpen@gezinbond.be.

Daarnaast organiseert Huis van het Kind Merksem in samenwerking met het VFG een oudergroep voor ouders met een kind met een extra zorgvraag. Elke bijeenkomst staat in een thema dat van toepassing is op gezinnen met kinderen met een beperking. Daarnaast staat ontmoeten van andere lotgenoten centraal. De ontmoetingen vinden één keer per maand op maandag plaats, van 9:30 tot 11:30 uur. De volledige lijst vind je op www.antwerpen.be.