Hinder door ontspoorde tram op Noorderlaan Sander Bral

23 september 2019

07u35 2 Merksem Op het kruispunt van de Noorderlaan met de Groenendaallaan in Antwerpen-Noord is maandag tijdens de ochtendspits een tram van De Lijn uit de rails gegaan. Eén van de tramstellen moet getakeld worden veel hinder op het drukke kruispunt tot gevolg. Niemand raakte gewond.

Een tram van vervoersmaatschappij De Lijn ontspoorde om een nog onbekende reden op het kruispunt aan Kinepolis. Eén van de tramstellen staat dwars op de sporen en moet getakeld worden. Het tramverkeer op lijnen 3, 6, 15 en 70 is verstoord in beide richtingen. Ook voor de passerende bussen en het autoverkeer is er hinder.

Alle trams die de stelplaats aan de Noorderlaan moeten verlaten, zijn geblokkeerd. De Lijn heeft pendelbussen ingelegd tussen Gasthuishoeve in Merksem en Luchtbal P+R.