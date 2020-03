Hartverwarmend: Antwerpse operazanger trakteert buurt op balkonconcert Jonathan Bernaerts

17 maart 2020

13u30 278 Merksem Corona hoeft niet allemaal kommer en kwel te zijn. In Merksem heeft een operazanger omwonenden getrakteerd op een 20 minuten durend balkonconcert. Eerder doken in het zwaar getroffen Italië gelijkaardige initiatieven op.

Zanger Tristan Faes (38) is op freelancebasis aan de slag bij onder meer Opera Vlaanderen. Hij zat midden in de voorbereiding van een nieuwe productie toen het coronavirus in ons land toesloeg. Sinds vorige week zit hij - net zoals zoveel andere mensen uit de culturele sector – werkloos thuis.

“In plaats van thuis te zitten niksen, kan ik me beter nuttig maken, dacht ik”, zegt Tristan. “Ik heb dan op de private Facebookpagina van onze buurt de vraag gesteld of de mensen het zouden zien zitten als ik uit het raam enkele liedjes zou zingen. Ik had gezien dat in het zwaar getroffen Italië gelijkaardige initiatieven waren georganiseerd om de mensen een hart onder de riem te steken. Iedereen juichte mijn initiatief toe.”

O Sole Mio

Gisteren zwaaide Tristan dan het raam van zijn kamer op de eerste verdieping open en gaf een 20 minuten durend balkonconcert. “Ik heb ‘O Sole Mio’, ‘Va, Pensiero’ (het Slavenkoor, red.) en ‘Bella Ciao’ gebracht voor een twintigtal buurtbewoners. Voor de goede orde: zij hebben tijdens mijn concert afstand tussen elkaar bewaard.”

Tristan heeft intussen de smaak te pakken. “Misschien breng ik volgende week wel opnieuw een concert”, zegt hij. “In tussentijd ga ik met een bevriend pianist huiskamerconcerten spelen en die live op Facebook streamen.”

Bron filmpje: Matthias Mertens (Facebook)