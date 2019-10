Half miljoen voor grondige opknapbeurt Gaston Berghmansdreef in Bouckenborghpark PhT

28 oktober 2019

19u15 0 Merksem Het Merksemse districtsbestuur trekt 500.000 euro uit om de Gaston Berghmansdreef in het Bouckenborgpark grondig op te knappen. Ook het geklasseerde hekwerk wordt hersteld.

De inkom van het Bouckenborghpark ziet er vrij troosteloos uit. Het geklasseerd hekwerk is momenteel opgeslagen in een magazijn. “Ik heb voor de heraanleg van de dreef in de meerjarenbegroting een half miljoen euro ingeschreven”, zegt districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA), netjes verdeeld over 2021 en 2022. Weliswaar in de hoop dat het Agentschap Onroerend Erfgoed tegen dan de beloofde subsidie van circa 70.000 euro heeft goedgekeurd voor de restauratie van het hekwerk. De totale kost daarvan is begroot op 106.000 euro.”

Naast het hekwerk gaan de centen naar een heraanleg van de bestrating en een heraanplanting van bomen.

Arben Gashi (Groen) is blij met de beslissing, al was het voorbereidend werk daarvoor al gebeurd. Hij kaartte de toestand in de districtsraad van deze maand aan. “Groenzones liggen ons na aan het hart. De toegang naar het park verdient een inkompoort, zo’n beetje naar het voorbeeld van de begraafplaats in Merksem.”

De dreef is drie jaar geleden naar Gaston Berghmans vernoemd. De populaire komiek woonde heel lang in een appartement pal tegenover de weg. Hij overleed in mei 2016.