Groothandel bouwmaterialen zet schildwacht uit om toch open te blijven Patrick Lefelon

01 april 2020

06u05 1 Merksem Burgemeester Bart De Wever heeft de groothandel Probumat in bouwmaterialen in Merksem een verplichte sluiting opgelegd in het kader van de coronacrisis. De groothandel is bij diverse controles betrapt op opening van de winkel annex magazijn. De firma had een werknemer op uitkijk gezet tegen politiecontroles.

De Wever nam de maatregel na een politiecontrole op 24 maart. Zo meldt GVA. Volgens buurtbewoners was Probumat dat zowel een magazijn heeft als een winkel voor particulieren gewoon open en liepen er op sommige dagen wel veertig klanten binnen. Die kwamen dan niet via de winkel, maar wel via het magazijn. De opening is in strijd met de verplichte sluiting van alle niet-voedingswinkels in het kader van de strijd tegen corona.

Om niet betrapt te worden door de politie had de firma een werknemer op de uitkijk gezet.

De politie stuurde zijn coronateam daarom in een anonieme auto ter plaatse. Toen één van de klanten de zaak verliet, werd hij geschaduwd en verderop in de straat tegen gehouden. De Nederlandse man bekende dat hij als particulier iets had aangekocht. Hij kreeg een proces-verbaal wegens niet-essentiële verplaatsing.

Probumat gaf toe dat de Nederlandse klant was bediend door een verkoper maar volgens de zaakvoerder Yassine Akodad ging het om een eenmalige vergissing.

De politie zegt dat er aanwijzingen zijn dat ook op 14 en 23 maart al klanten bij Probumat hun inkopen kwamen doen.

Voor Antwerpen is dit het eerste bedrijf dat tijdelijk verplicht zijn deuren moet sluiten. De firma riskeert een forse boete. Eerder legde burgemeester De Wever al een sluiting op aan een café en een shishabar.

Probumat meldt op zijn website dat klanten nog altijd telefonisch of online bestellingen kunnen doorgeven. Die worden dan aan huis geleverd.