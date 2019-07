Gezocht: erfpachter voor kloostervleugel in kasteel Runcvoorthof BJS

12 juli 2019

13u17 1 Merksem AG Vespa, de vastgoedbeheerder van de stad Antwerpen, is op zoek naar een erfpachter voor de kloostervleugel van kasteel Runcvoorthof in Merksem. Op dit moment zijn de renovatiewerken aan de buitenschil van de kloostervleugel volop aan de gang.

Het Runcvoorthof in Merksem krijgt een nieuwe bestemming. Het zestiende-eeuwse kasteeltje staat al sinds de jaren 2000 te verkommeren, maar nu slaan het district Merksem, AG Vespa, Collectief Noord Architecten en Studio Roma de handen in elkaar om de kasteel- en dienstvleugel om te vormen tot zeven huurwoningen. De woningen zullen bestaan uit een mix van zowel gezinswoningen als een studio en een loft. Het koetshuis krijgt na renovatie een commerciële invulling, bijvoorbeeld een horecazaak. De kloostervleugel wordt via een oproep tot erfpacht op de markt gebracht. Ook daar zouden nog woningen kunnen gemaakt worden.

Kandidaat-erfpachters kunnen ten laatste op vrijdag 27 september om 10 uur het ingevulde principeakkoord met bod en projectvoorstel (zowel digitaal als op papier) aan AG Vespa bezorgen.