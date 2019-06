Geseinde man gepakt tijdens overlastcontrole in Merksem en Luchtbal Sander Bral

13 juni 2019

12u43 0

Naar aanleiding van eerder gesignaleerde overlast op sommige pleintjes aan Luchtbal in Antwerpen-Noord en in Merksem heeft het wijkteam en het wijkonderzoeksteam van de regio Noord er woensdagnamiddag toezicht gehouden. De klachten gingen vooral over lawaaihinder die sommige jongeren veroorzaken. Geregeld zouden ze ook oudere mensen uitdagen met kwajongensstreken. Een twintigtal voertuigen en dubbel zoveel personen zijn tijdens de actie gecontroleerd. Eén iemand had een mes op zak en nog een andere stond geseind. Het wijkteam doet er regelmatig toezicht. Grotere controleacties zoals deze zullen in de toekomst nog vaker gebeuren, aldus de lokale politie.