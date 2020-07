Geparkeerde wagen uitgebrand in Merksem: “Kwaad opzet niet uitgesloten” Sander Bral

14 juli 2020

08u45 6 Merksem In Merksem is maandagnacht een geparkeerde auto uitgebrand. De wagen werd getakeld voor verder onderzoek, kwaad opzet is niet uitgesloten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het is niet duidelijk hoe de wagen met Nederlandse nummerplaten vuur heeft kunnen vatten. Hij stond buiten geparkeerd naast enkele garageboxen aan Bordink in Merksem. “De oorzaak wordt nog onderzocht”, zegt Willem Migom van de lokale politie. “Kwaad opzet is alvast niet uitgesloten.”