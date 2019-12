Gekende inbreker (41) brengt school ongewenst bezoek tijdens kerstvakantie Sander Bral

24 december 2019

13u07 0

Een medewerker van een school in de Broeder Frederikstraat in Merksem contacteerde maandagochtend de politie omdat hij vermoedde dat er een inbreker in de school aanwezig was. Er werden meteen patrouilles aangestuurd en die troffen in één van de wc-hokjes een 41-jarige man aan. Hij bleek uitvoerig bekend bij de politie voor talloze feiten. Ondanks zijn bezoek aan de school had hij zijn lesje duidelijk nog niet geleerd. In het schoolgebouw waren verschillende kasten opengetrokken. Er werd ook een zak met inbrekersmateriaal en een potje kleingeld aangetroffen. De verdachte werd gearresteerd.