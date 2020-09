Geen Merksemse Grote Stroboer 2020, wel kunstwerk voor ‘coronahelden’ AMK

04 september 2020

14u39 0 Merksem Uitzonderlijk reikt het district Merksem dit jaar geen ereprijs Grote Stroboer uit aan een persoon of vereniging. In plaats daarvan kiest het bestuur ervoor een nieuw kunstwerk te laten ontwerpen ter ere van al wie zich heeft ingezet en nog inzet tijdens de coronacrisis.

Eind mei deed het districtsbestuur van Merksem een oproep om kandidaten voor te dragen voor de ereprijs Grote Stroboer 2020. Opvallend was het grote aantal suggesties om de Grote Stroboer uit te reiken aan de zorgsector en alle mensen die zich hebben ingezet tijdens de coronacrisis.

Het districtsbestuur besloot daarop om de ereprijs dit jaar niet uit te reiken. In plaats daarvan komt er een kunstwerk voor de ‘coronahelden’, zoals zorgverleners, mantelzorgers of behulpzame buren. Het district wil zo een blijvende maar positieve herinnering aan de crisis en de lockdownperiode creëren. Het kunstwerk zal een plaats krijgen op de Caterhoflaan, waarvoor momenteel een heraanlegtraject loopt. Zodra de heraanleg van deze lange straat gerealiseerd is, zal het nieuwe kunstwerk worden onthuld.