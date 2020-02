Geef je mening over het natuurbeheerplan van Fort Merksem AMK

18 februari 2020

16u08 0 Merksem Tijdens de voorbije maanden werd er gewerkt aan het ontwerp van een natuurbeheerplan voor het Fort van Merksem. Het plan is nu klaar voor de volgende stap: de openbare consultatie van 20 februari tot en met 20 maart.

Het natuurbeheerplan voor het Fort van Merksem voorziet de Merksemse groendienst van een plan met uit te voeren werkzaamheden voor de komende 24 jaar. Voordat het plan definitief kan worden goedgekeurd door het districtscollege van Merksem, krijgen burgers van 20 februari tot en met 20 maart de kans het te consulteren. Dat kan digitaal via deze link, of je kan een papieren versie inkijken aan het stadsloket in het districtshuis (Burgemeester Jozef Nolfplein) tijdens de openingsuren van het loket. Ook bij het Agentschap voor Natuur en Bos (Lange Kievitstraat 111, 2018 Antwerpen) kan je het natuurbeheerplan inkijken op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.