Fietspad op Bredabaan (N1) krijgt nieuwe asfaltlaag: verkeer moet week lang over één rijstrook ADA

17 augustus 2020

14u06 0 Merksem In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer voert een aannemer werken uit aan het fietspad van de Bredabaan (N1) op de grens van Merksem en Schoten. De projectzone situeert zich tussen de kruispunten met de Merksemheidelaan en de Horstebaan in de richting van Kapellen/Brasschaat.

Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus 2020 voert een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer werken uit aan het fietspad van de Bredabaan (N1) op de grens van Merksem en Schoten. Het fietspad van de Bredabaan tussen de kruispunten met de Merksemheidelaan en de Horstebaan is versleten en aan vernieuwing toe.

Het huidige fietspad bestaat uit klinkers en ligt voornamelijk ter hoogte van de in- en uitritten van de winkelparkings erg oneffen. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal daarom het oude fietspad opbreken en vervangen door een nieuw, comfortabel fietspad in asfalt.

De werken starten op maandag 24 augustus en zullen 5 werkdagen in beslag nemen. Tijdens deze periode is het fiets- en voetpad richting Kapellen/Brasschaat afgesloten. Fietsers en voetgangers moeten via de overzijde van de weg passeren. Op de rijweg richting Kapellen/Brasschaat wordt de rechterrijstrook ingenomen. Gemotoriseerd verkeer passeert er dus tijdelijk over één rijstrook.