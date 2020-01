Fietsers zonder lichten en spookrijders worden gesensibiliseerd Sander Bral

21 januari 2020

16u51 0

Het politiewijkteam van Merksem controleerde maandagochtend aan de Bredabaan, de drukste verkeersas van Merksem. Gezien de vele klachten van fietsers die zonder licht of in de verkeerde richting rijden, krijgen deze gevaarlijke situaties meer aandacht. Twee automobilisten werden geverbaliseerd omdat de ene zonder lichten reed en de andere aan het gsm’en was achter het stuur. Van de 223 fietsers die tussen acht en tien uur ‘s ochtends voorbij kwamen, reden er zeventien tegen de richting in. Zij kregen een verwittiging. Ook voor negen fietsers die zonder licht reden, bleef het bij een waarschuwing.