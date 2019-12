Fietser overleeft dodehoekongeval Patrick Lefelon

11 december 2019

Deze namiddag is een fietser onder een afdraaiende vrachtwagen terechtgekomen op de Bredabaan in Merksem. De fietser raakte zwaargewond aan zijn benen maar is niet in levensgevaar, zo meldt de politie.

Het ongeval gebeurde rond 15 uur toen een vrachtwagen van de Bredabaan in Merksem de Deurnesebaan rechtsaf wilde inslaan. Blijkbaar had de trucker de fietser die richting Schoten reed, niet opgemerkt. Hij kwam onder de trekker terecht. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een dodehoekongeval.

Woordvoerder Wouter Bruyns van de politie: “De fietser is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Er is geen levensgevaar. De fietser en de trucker hadden mekaar niet in de gaten. De dienst slachtofferhulp vangt de aangeslagen chauffeur op. "