Fietser (72) zwaargewond na aanrijding door bestuurster (71) Sander Bral

15 augustus 2020

15u38 0

Op de Bredabaan in Merksem is vrijdag een fietser gewond geraakt toen hij de straat overstak. De bestuurster van een wagen had zich vergist en reed over de tram- en busbaan in de richting van Brasschaat. Voor werken was dat even nodig, maar ze voegde te laat weer in om de juiste weg op te gaan.

De vrouw van 71 jaar realiseerde zich dat, stopte en reed achteruit om terug op de rijbaan te gaan rijden. Ze had niet gezien dat de fietser van 72 jaar achter haar de straat aan het oversteken was. De auto botste tegen de fietser.

Het slachtoffer belandde op de grond en liep ernstige verwondingen op. De man is naar het ziekenhuis gebracht maar verkeert niet in levensgevaar. De technische bijstand van de politie zorgde ervoor dat de fiets opgehaald werd en de brandweer kwam ter plaatse om de weg schoon te maken.