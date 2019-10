Fietser (22) rijdt tegen vrachtwagen bij oversteken rijbaan Sander Bral

11 oktober 2019

Op de Vaartkaai in Merksem deed zich donderdagvoormiddag een ongeval voor met een fietser en een vrachtwagenchauffeur. Zowel de vrachtwagen als de tweewieler reden in dezelfde richting. De 22-jarige fietser uit Schoten dwarste ter hoogte van het kruispunt met de Straalstraat de rijbaan, wellicht om zijn weg voort te zetten over het fietspad langs het kanaal. Hij knalde bij dit manoeuvre met zijn koersfiets tegen de vrachtwagen aan en werd weggekatapulteerd. Het slachtoffer was eerst even buiten bewustzijn en werd voor verzorging naar het Jan Palfijnziekenhuis gebracht.