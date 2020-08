Fatma Akbas neemt na 20 jaar afscheid van de Merksemse politiek ADA

18 augustus 2020

17u38 0 Merksem Sp.a-politica Fatma Akbas legt na 20 jaar haar politiek mandaat in Merksem neer. Een verhuis naar Berchem, het district waar ze opgroeide, en een job als bewakingsagent waarvan de flexibele uren moeilijk combineerbaar zijn met politiek zijn de reden van deze beslissing. Ze wordt in de districtsraad opgevolgd door huidig voorzitter van sp.a Merksem Dominique Kums.

“Voor sp.a Merksem was Fatma een trouwe kameraad op wie altijd kon gerekend worden. De pitabar The Black Sea die ze met haar man uitbaatte in de Oudebareellei was voor ons steeds een fijne ontmoetings- en discussieplek”, zegt Dominique Kums, voorzitter sp.a Merksem. “Fatma Akbas was een deel van Merksem. Voor sp.a Merksem en voor de vele vrienden die ze in het district maakte, zal dat altijd zo blijven,” aldus Kums. Dominique Kums zal Fatma Akbas ook opvolgen.

Fatma was al 20 jaar politiek actief. Ze was lerares Frans in het Stedelijk Onderwijs Antwerpen en een aantal jaren kabinetsmedewerker op federale en Vlaamse kabinetten. In Merksem engageerde ze zich in verenigingen die dicht bij de mensen staan zoals de cultuurraad of de samentuin in ’t Dokske in de wijk Oud-Merksem. Ze combineerde haar politieke activiteit met een full time job als arbeidster bij Opel, waar ze ook délégué was. Na de sluiting van Opel werd ze bewakingsagent, en ook in dat bedrijf is ze nu délégué. Een job die niet langer te combineren viel met haar politieke carrière.