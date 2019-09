Ex-wielrenner Frans Van Looy (69) overleden Redactie

21 september 2019

10u25 20 Wielrennen Ex-wielrenner en ploegleider Frans Van Looy (69) is gisterenmiddag onverwacht overleden in zijn geboortehuis in Merksem.

Frans Van Looy was beroepswielrenner tussen 1972 en 1982. Hij nam onder andere deel aan de Olympische Spelen in München, won drie keer de Sluitingsprijs in Putte en behaalde ook de eerste plaats op de Schaal Sels in Merksem. Van Looy boekte ook ritzeges in de Dauphiné Libéré en de Ronde van Catalonië.

Tijdens de laatste jaren van zijn leven baatte Frans samen met zijn broer hun familiehoeve ‘De Boerenschuur’ in Merksem uit. Hij verzorgde de koeien, konijnen en schapen en hield zich bezig met de sociale activiteiten op de terreinen rondom de hoeve. “Er werden volleybal- en voetbaltoernooien en hondenshows georganiseerd en er kwamen ook schoolkinderen op bezoek om naar de dieren te kijken”, vertelt zijn broer Fons Van Looy.

Nadat de Vlaamse Overheid in 2016 eigenaar werd van ‘De Boerenschuur’ besliste het Agentschap Verkeer en Wegen (AVW) dat Frans de hoeve niet meer als woonplaats mocht gebruiken. Een petitie voor het behoud van ‘De Boerenschuur’, die deze zomer ondertekend werd door 3.000 man, kon daar geen verandering meer in brengen.

Van Looy zou uit het leven zijn gestapt. Rudy Pevenage, met wie Frans een volgwagen deelde bij het toenmalige Telekom, bevestigt het nieuws. “Ik kreeg deze ochtend al diverse telefoontjes van collega oud-renners”, zegt een aangeslagen Pevenage.

“Generatiegenoten van mezelf en Frans. Die bevestigden mij het overlijden. Ik ben er echt niet goed van. Ik wist dat Frans al een tijdje kampte met psychologische problemen. Blijkbaar heeft hij een spijtige uitweg gevonden... Ik ben zo’n tien jaar aan de slag geweest met Frans bij Team Telekom. Manager was toen Walter Godefroot. Frans en ikzelf waren de sportdirecteurs. Van Looy was in die periode zeer goede maatjes met Erik Zabel. Het was een beetje zijn poulain. Ook met de rest van de renners had Van Looy een zeer goede band. Het was al een tijdje geleden dat ik Frans nog ontmoet had. Het moet op een koers geweest zijn zo’n twee jaar geleden. Dit nieuws komt zeer hard aan.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord18.be