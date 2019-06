Eerste buurtparking voor Merksem: AAK Belgium NV stelt 55 plaatsen ter beschikking ADA

28 juni 2019

18u23 0 Merksem Vanaf 1 juli krijgt Merksem een buurtparking. AAK Belgium NV stelt een parkeerterrein op de hoek van de Eugeen Meeusstraat en de Borrewaterstraat ter beschikking. Er zijn 55 voltijdse abonnementen verkrijgbaar op een afgesloten parkeerterrein.

Op maandag 1 juli opent de eerste buurtparking in Merksem op de hoek van de Eugeen Meeusstraat en de Borrewaterstraat. Er zijn 55 plaatsen. Burgers die hun parkeervergunning voor bewoners inleveren, krijgen een tegemoetkoming van 20 euro. De tegemoetkoming wordt toegekend zolang de bewoner aan de gestelde toekenningsvoorwaarden voldoet, met een maximale duur van twee jaar. Na deze periode kan een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Zonder tegemoetkoming betaal je 72,53 euro per maand. Met tegemoetkoming is dat 52,53 euro. Wie een plaats wil huren, kan contact opnemen via het telefoonnummer 03 338 21 85 of buurtparkeren@antwerpen.be. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.