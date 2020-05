Eén op de drie gecontroleerde handelszaken niet in orde met zwartwerk Sander Bral

25 mei 2020

15u24 1 Merksem Het politie in Merksem heeft zondag enkele handelszaken aan een controle onderworpen. De inspecteurs bezochten onder meer bakkerijen, restaurants die afhaalmaaltijden bereiden, een pitazaak, een kapsalon en kleine supermarkten.

Hoewel de politie er eerder al controleerde, was zondag nog een derde van de zaken in overtreding. Zo stelde de politie samen met inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) zwartwerk vast, gebrekkige registratie van deeltijdse arbeid en illegale tewerkstelling. De politie zal ook in de toekomst nog controles uitvoeren.