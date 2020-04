Drugs en wapens gevonden bij man met enkelband Sander Bral

01 april 2020

12u17 0

Op een adres aan Leiebos in Merksem zou het volgens meldingen maandag een komen en gaan geweest zijn van mensen. Gezien de geldende Covid-19-maatregelen ging de politie ter plaatse voor nazicht. De politie klopte aan en gaf aan de bewoner de uitleg over de maatregelen die in dat kader van kracht zijn. De eigenaar van het appartement stond onder elektronisch toezicht en was gekend voor drugsbezit. De personen die binnen zaten, kregen een proces-verbaal omwille van het niet naleven van de maatregelen rond corona.

Eens binnen, zag de politie op een salontafel een vouwmes liggen. Op het bed vonden ze een pistool. Het was niet geladen. De wapens werden in beslag genomen. Bij een huiszoeking in het pand werden ook nog heel wat drugs gevonden. Onder het deken van een bed vond de politie ook nog een jachtgeweer. Dat was wel geladen. De politie arresteerde de eigenaar. De man van 44 jaar werd meteen aangehouden wegens schending van de voorwaarden die de rechtbank hem eerder had opgelegd.