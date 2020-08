Dronken brokkenpiloot (23) botst twee keer en vlucht weg Sander Bral

04 augustus 2020

In de Van Heybeeckstraat in Merksem raakten maandagvoormiddag twee wagens zwaar beschadigd. Een bestuurder ramde een geparkeerde wagen, waardoor deze in de vitrine van een autoverkoper werd geduwd. De vitrine liep hierbij heel wat schade op. De bestuurder reed weg van het ongeval en raakte in dezelfde straat nog een tweede geparkeerde wagen, die ook zware beschadigingen opliep.

De brokkenpiloot kwam tot stilstand in de Bredabaan, daar liet hij zijn voertuig achter, maar kon hij uiteindelijk wel gevat worden door een interventiepatrouille van de politie. De 23-jarige man bleek te diep in het glas te hebben gekeken. Hij kon ook enkel een voorlopig rijbewijs voorleggen.

De passagier die volgens getuigen naast hem in het voertuig zat, kon niet meer aangetroffen worden. Alle betrokken voertuigen moesten getakeld worden.