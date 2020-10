Drie supermarkten aan Bredabaan gecontroleerd op koelinstallaties en infrastructuur: in één winkel overal ongedierte Jasper van der Schoot

02 oktober 2020

14u19 0 Merksem Drie supermarkten aan de Bredabaan in Merksem zijn afgelopen woensdag gecontroleerd op overtredingen aangaande geurhinder en de staat van hun koelinstallaties. In één winkel werd ongedierte aangetroffen, werden producten vernietigd waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden was en bleek de infrastructuur ondermaats. De politie heeft processen-verbaal opgesteld en zal de zaak aan een hercontrole onderwerpen.

Op het einde van de zomervakantie startte wijkteam 1 een dossier op in het kader van geurhinder en mogelijke tekortkomingen inzake koelinstallaties. Dat gebeurde op vraag van interventieploegen noodhulp en de brandweer. Samen met het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, de milieu-inspectie en de dienst brandpreventie van de stad organiseerde men woensdag een actie waarbij drie supermarkten aan de Bredabaan gecontroleerd werden.

Ongedierte overal

Bij de drie zaken zijn overtredingen vastgesteld die te maken hebben met de koelinstallatie. De supermarkten krijgen nu de tijd om hun infrastructuur conform de regels aan te passen. Bij één van de winkels deed de politie opmerkelijke vaststellingen. In de hele zaak was er ongedierte terug te vinden.

De winkelier bood ook producten aan waarvan de houdbaarheidsdatum was overschreden, waaronder 24 kg scampi. Die producten zijn vernietigd. De bewaartemperatuur van de te koelen en diepgevroren producten was eveneens niet in orde. Bovendien liet de hygiëne in zijn geheel te wensen over, was de infrastructuur op zich niet zoals het hoort en was er sprake van slecht afvalbeheer.

Tenslotte waren er ook wat administratieve tekortkomingen. Voor de vastgestelde inbreuken zullen de nodige processen-verbaal en aktes opgesteld worden door de betrokken diensten. De zaak zal aan een hercontrole onderworpen worden.