Drie roodrijders in tien minuten tijd gepakt Sander Bral

14 juni 2019

14u17 0

Het verkeersondersteuningsteam van de lokale politie heeft donderdagochtend toezicht gehouden op het verkeer op enkele plaatsen waar onlangs klachten over binnen kwamen. In de Speelpleinstraat in Merksem werden twee bestuurders beboet. De eerste omdat hij een fietser inhaalde in een fietsstraat en de tweede omdat hij op de stoep geparkeerd stond. Verder werden op die plaats nog twee fietsers van het voetpad naar de rijbaan verwezen.

Wat later in de ochtend deed het team een controle aan de fietsbrug tussen de Campinastraat en de IJzerlaan. Daar werd een bromfietser van klasse B tegengehouden en bekeurd. Dan was de Bredabaan aan de beurt voor een intensieve controle op foutparkeerders. Eén voertuig stond geparkeerd op een mindervalidenplaats. Acht negeerden het parkeerverbod aan laad- en loszones.

Op het kruispunt met de Deurnsebaan negeerden in tien minuten tijd drie bestuurders het rode stoplicht. En aan het zwembad aan de Van Heybeeckstraat stonden twee auto’s op de busstrook geparkeerd. Ook die bestuurders kregen de rekening gepresenteerd. Er waren ook vier bestuurders die met de vier wielen op de stoep geparkeerd stonden en één bestuurder die een telefoongesprek voerde met de gsm in de hand terwijl hij aan het rijden was.