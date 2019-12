Drie bestuurders zien auto getakeld omdat ze voor 18.300 euro aan achterstallige boetes niet kunnen betalen Sander Bral

04 december 2019

17u43 0

Het politiewijkteam van de Borrewaterstraat controleerde samen met het verkeersondersteuningsteam, de douane en de Vlaamse belastingsdienst op de Bredabaan in Merksem. Met behulp van een slimme ANPR-camera werden voertuigen gecontroleerd die nog achterstallige boetes moesten betalen. In totaal werd voor 15.300 euro aan boetes ter plaatse geïnd. Drie bestuurders konden in totaal 18.300 euro aan boetes niet betalen, hun voertuigen werden in beslag genomen.

De politie maakte ook zes pv’s op wegens verlopen keuringen. Eén voertuig werd in beslag genomen wegens niet verzekerd. Twee personen droegen geen gordel en kregen een boete. Drie voertuigen waren foutief ingeschreven. Eén persoon verloor zijn rijbewijs omdat hij onder invloed reed van cannabis. Vreemd genoeg had hij twee rijbewijzen op zak, waarvan één stond geseind als verloren. Zowel het ‘verloren’, als het geldige rijbewijs werden ingetrokken en de man verliet dus de controle zonder rijbewijs.