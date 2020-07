Doos Pringles-chips steekt vol cocaïne PLA

12 juli 2020

14u52 2 Merksem Een vrouwelijke dealer (25) is vrijdag gearresteerd bij een controle van een drugskoper in Merksem. Ook haar kleerkast vol merkkledij is in beslag genomen.

Het Drugsondersteuningsteam (DOT) hield er een korte actie op een appartementsgebouw. Een vrouw ging kort naar binnen in de hall en had daar kort contact met een man. Daarna kwam zij weer buiten en reed weg.

Beide personen werden gecontroleerd. De man gaf toe dat hij de cocaïne van de vrouw had gekocht.

De politie: “De vrouw was in het bezit van 1.685 euro en een kokervormige chipsverpakking waarin 28 hoeveelheden cocaïne werden aangetroffen. Tijdens de controle van haar kledij werden nog eens zeven hoeveelheden coke in beslag genomen.

De politie: “In de woning van de dame werd heel wat merkkledij aangetroffen. “Omdat er sterke vermoedens waren dat die was gekocht met het geld van de drugshandel, werd de kledij ook in beslag genomen. De 25-jarige dame werd gearresteerd en voorgeleid.”

Drie keer geseind

Het wijkondersteuningsteam van de regio West sloeg zijn slag op de Waalsekaai waar een man vanuit een woning dealde. Daarbij werden twee mannen van 31 en 33 jaar gearresteerd.

De politie: “Eén van hen moest nog een gevangenisstraf van 22 maanden uitzitten en was driemaal geseind in lopende dossiers. Er werd in totaal 560 euro, 70 gram cannabis en twee gsm-toestellen in beslag genomen.”