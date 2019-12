Doneer je bloed, krijg een glaasje bubbels: Rode Kruis organisiseert feestelijke bloedinzameling op 2 en 9 januari AMK

17 december 2019

11u26 0 Merksem Je goede voornemens meteen waarmaken? Het kan op 2 en 9 januari door bloed te geven in feestzaal Wilgenhof in Merksem. Om het nieuwe jaar goed in te zetten trakteert het Rode Kruis Merksem alle donoren die op 2 en 9 januari bloed komen geven op alcoholvrije bubbels en lekkere hapjes!

Ben je ‘vaste klant’ of kom je misschien voor de eerste keer bloed geven? Iedereen is welkom om op 2 en 9 januari bloed te komen geven in Feestzaal Wigenhof. Je kan gewoon langskomen tussen 17:30 en 20:30 uur in feestzaal Wilgenhof (Moeshofstraat 138) zonder vooraf een afspraak te maken. Neem wel je identiteitskaart mee.

Nadat je de medische vragenlijst hebt ingevuld en overlopen met een arts, ga je ongeveer een kwartier op een bed liggen om bloed te geven. Om de dappere donoren te bedanken, trakteert het Rode Kruis Merksem op donderdag 2 en 9 januari 2020 iedereen op een alcoholvrij drankje en een hapje.