Districtsschepen Wendy Simons legt mandaat eind dit jaar neer: “Veel te vroege overlijden van mijn vader, bracht alles in een stroomversnelling” ADA

21 september 2020

20u28 0 Merksem Wendy Simons, N-VA districtsschepen voor publiek domein, mobiliteit, middenstand en ruimtelijke ordening in Merksem, legt eind dit jaar haar mandaat neer. Ze verlaat ook het district. Na 8 jaar de belangen van de inwoners van haar district te hebben verdedigd, kiest Simons er voor om de politiek tijdelijk even los te laten.

“Sinds 2012 is er heel wat veranderd in mijn leven. Ik ben moeder geworden van 3 kinderen en een fantastisch pleegdochtertje. We hebben ook plaats gemaakt voor mijn oma die is komen inwonen. En dat allemaal naast een politieke en professionele carrière”, vertelt Simons. “Dan moet je vroeg of laat keuzes maken. Het veel te vroege overlijden van mijn vader, bracht alles in een stroomversnelling. Met pijn in het hart en zeer dankbaar voor wat ik heb mogen doen als politica, stel ik mijn mandaat eind dit jaar ter beschikking van de partij. Ik kan terugkijken op een mooi parcours. Politiek is soms een harde stiel maar het is allemaal de moeite waard als je iets voor mensen kan betekenen. Dat is het enige advies dat ik mijn opvolger zou willen meegeven.”

Wie die opvolger wordt, is voorlopig nog even afwachten. “Het vertrek van Wendy zal niet eenvoudig in te vullen zijn”, stelt voorzitter Fons Duchateau, “maar ik denk dat ik voor de hele ploeg spreek als ik haar dank voor die jarenlange inzet en haar het allerbeste wens met deze keuze. Wie haar zal opvolgen als districtsschepen zal de volgende weken blijken. Er zijn voldoende waardevolle kandidaten om een keuze uit te maken”.