District promoot lokaal winkelen in Merksem PhT

10 april 2020

12u55 1 Merksem Waar kun je lekker eten afhalen, nieuwe kleren kopen of ander leuks op de kop tikken? Het district Merksem geeft op de website www.merksem.be een handig overzicht van de lokale handelaars. “Dat doen we aanvullend bij het stadsinitiatief ‘IkKoopAntwerps’”, zegt schepen voor Middenstand Sonja De Meyer (CD&V).

Meer dan ooit biedt de coronacrisis de kans om in je buurt te shoppen. Naast een aantal nog geopende winkels – denk maar aan bakkers en slagers – is er immers een uitgebreid online en/of take-away aanbod. Het district roept alle Merksemse handelszaken op om hun info te bezorgen aan middenstand.merksem@antwerpen.be. Dan kom je mee in het overzicht op www.merksem.be.

De stad lanceerde IkKoopAntwerps. Merksemse handelaars die hun gegevens op een van de platformen van die website plaatsen, kunnen zo hun koopwaar ook bekend maken bij Antwerpenaren uit andere districten.