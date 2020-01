District Merksem viert week van de poëzie met ‘poëzieroute’ en brochure BJS

21 januari 2020

09u34 0 Merksem Het district Merksem viert de Week van de Poëzie (van 30 januari tot 5 februari) met een poëzieroute in Gemeentepark Roosendael en een brochure met gedichten en foto’s gemaakt door Merksemnaren.

Het thema van de 17de Merksemse Week van de Poëzie is ‘spelen’. “Het is immers exact 100 jaar geleden dat de Olympische Spelen plaatsvonden in Antwerpen. Maar ‘spelen’ kan ook verwijzen naar muziek spelen, spelende kinderen of zelfs ‘zinspelen’’, aldus het districtsbestuur.

Oproep groot succes

Vorig najaar riep het districtsbestuur de Merksemnaren op om een foto of een gedicht in te dienen rond het thema ‘spelen’. De oproep was een succes. Het district ontving 347 gedichten en 150 foto’s, nog meer dan tijdens de editie van vorig jaar. Merksemnaren van alle leeftijden en ook scholen namen deel. Zo leverden een aantal leerlingen van JOMA, Sint-Eduardis, het Stedelijk Lyceum en het Groenendaalcollege een bijdrage.

Brochure en wandelroute

De meest originele en ontroerende werken werden gebundeld in een brochure. Vanaf maandag 28 januari is de brochure gratis te krijgen in het Cultuurcentrum Merksem, bibliotheek Park en het districtshuis, tijdens de openingsuren van het stadsloket.

Verder kan u de 35 geselecteerden gedichten en 35 foto’s van 28 januari tot en met 16 februari op grote panelen bezichtigen het Gemeentepark Roosendael in de Van Heybeeckstraat. De poëzieroute is vrij toegankelijk.

Meer info

cultuurantenne.merksem@antwerpen.be of 03 338 72 71