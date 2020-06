District Merksem presenteert logo voor nieuwe Junior Team CVDP

07 juni 2020

11u49 0 Merksem Het district Merksem heeft een logo ontworpen voor het nieuwe Junior Team. Deze groep jongeren zal mee invloed uitoefenen op het beleid en het resultaat ervan in beeld brengen.

In september start het district Merksem een nieuw project om jongeren te betrekken bij het bestuur. Het Junior Team, een groep van 12 Merksemse tieners, zal aan een jaartraject beginnen waarin ze werken aan een leeftijdsvriendelijk beleid.

“Ze zullen een keer per maand workshops houden rond verschillende maatschappelijke thema’s zoals onder andere pesten, dierenwelzijn en vrede. We gaan met hen in gesprek over hoe ze dit zien in hun leefwereld en hoe het mogelijk anders kan”, vertelt een medewerker. “Nadien zal het bestuur daar concrete dingen aan koppelen zodat de kinderen echt invloed hebben.” De leden van het Junior Team zullen ook als ambassadeurs de samenkomsten zo veel mogelijk in beeld brengen om hun leeftijdsgenoten te informeren.

Merksemse kleuren

Om het project in de verf te zetten en het Junior Team herkenbaar te maken, liet het district een nieuw logo ontwikkelen. Het nieuwe logo is opgebouwd met de Merksemse kleuren blauw en geel. Door te kiezen voor een lichtblauwe tint, heeft het logo een frisse, jeugdige ‘look & feel’. Het logo wordt voortaan gebruikt voor alle communicatie over het Junior Team.

De leden van het Junior Team worden deze zomer geselecteerd. Kandidaten kunnen een online inschrijvingsformulier invullen tot zondag 21 juni. “De bedoeling is dat ze volgend jaar in het 6de leerjaar zitten en in Merksem naar school gaan, zo weten ze het beste wat er leeft in het district. We hopen om in september te kunnen starten met een interessante groep jongeren om een jaar mee aan de slag te gaan.”

Alle info en de link naar het inschrijvingsformulier staat op de website.