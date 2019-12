District Merksem klinkt al op 15 december op het nieuwe jaar ADA

11 december 2019

11u55 2 Merksem Om het oude jaar uit te zwaaien en te klinken op een geslaagd nieuw jaar organiseert het district Merksem op zondag 15 december van 11 tot 14 uur een eindejaarsreceptie voor zijn inwoners.

Het eindejaarsfeest van het district vindt dit jaar plaats in de Kerkhofblommenstraat, op de parking van ontmoetingscentrum De Cluyse. Het district trakteert alle aanwezige Merksemnaren op twee consumpties.

Dit jaar koos het district ervoor om de eindejaarsreceptie niet via een uitnodiging in de brievenbus van alle Merksemnaren bekend te maken, maar wel via een bericht in het gloednieuwe districtsmagazine MXM. Merksemnaren die naar de eindejaarsreceptie komen, krijgen 2 bonnetjes voor frietjes, pannenkoeken, frisdrank, jenever of nog andere versnaperingen.

De opbrengst van de extra consumpties die worden verkocht, schenkt het district integraal aan het Merksemse vrijetijdsloket ‘Blinken’, dat streeft naar kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke vrijetijdsbesteding voor elke Merksemnaar. Alle praktische info over de eindejaarsreceptie staat ook op www.merksem.be.