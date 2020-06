Dealer spreekt nietsvermoedend agenten in burger aan: “Sta jij ook te wachten?” CVDP

12 juni 2020

17u05 0 Merksem In de omgeving van Leiebos in Merksem heeft de politie donderdag twee personen gearresteerd die zich bezighielden met drugshandel.

Het wijkondersteuningsteam van de regio Noord hield een man in de gaten die zich nogal zenuwachtig gedroeg. Hij ging een gebouw binnen en kwam korte tijd later weer buiten. Hij verklaarde binnen cannabis gekocht te hebben. De vermoedelijke dealer was geen onbekende voor de politie. Met de nodige voorzichtigheid verschafte de politie zich toegang tot het pand. Meteen vond de politie op de salontafel een alarmpistool, een vlindermes en een knipmes. De verdachte werd gearresteerd.

Opmerkelijk: vlak voor de inval sprak iemand een collega in burger aan of hij ‘ook stond te wachten’. De vrouw werd gecontroleerd en bleek een verkoopster van cocaïne te zijn. Ze had 25 verkoopsdosissen op zak. De twee verdachten komen bij de onderzoeksrechter.