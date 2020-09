De Kiekeboes sieren nieuw streetart-kunstwerk in Merksem Annelin Marien

19 september 2020

17u51 0 Merksem Vandaag, zaterdag 19 september, vond in Merksem de eerste editie van het nieuwe streetartfestival Mark’em plaats. Tijdens het festival fleurden acht jonge kunstenaars de grijze zuilen van Bibliotheek Park op met graffiti geïnspireerd op de Kiekeboes van Merho. Daarnaast stonden er workshops, streetartwandelingen, slam poetry en een expo over Merho en de Kiekeboes op het programma.

Vandaag namen de kunstenaars de zuilen aan Bib Park onder handen. Ze inspireerden zich op acht covers van de Kiekeboes. De keuze is niet toevallig: hun geestelijke vader, striptekenaar Merho, woonde lang in het district en de eerste strips van Kiekeboe ontstonden in Merksem. Merho viert dit jaar bovendien zijn 50-jarig jubileum als striptekenaar en werd daarom tijdens Mark’em in de bloemetjes gezet.

Expo

Wie zelf graag eens met graffiti aan de slag ging, kon deelnemen aan een van de twee workshops. Verder konden bezoekers een begeleide streetartwandeling maken door het district. Er waren ook optredens van woordkunstenaars en in jongerencentrum Bouckenborgh stonden er verschillende optredens op het programma met onder andere de comeback van de hiphophelden Sint-Andries MC’s.

Doorlopend kon je er ook de expo over Merho en de Kiekeboes in de bib bezoeken, die nog loopt tot en met 31 oktober. Bezoekers komen er meer te weten over het Merksemse verleden van de stripauteur en kunnen nog nooit gepubliceerde potloodtekeningen bewonderen die Merho maakte van de Kiekeboes bij verschillende bekende Antwerpse locaties.