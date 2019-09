De dag die Merksem nooit vergeet: Duitsers fusilleerden uit wraak 22 arbeiders energiecentrale Philippe Truyts

06 september 2019

13u16 2 Merksem Precies 75 jaar geleden richtten Duitse SS’ers een afschuwelijk bloedbad aan in Merksem. Tweeëntwintig arbeiders van elektriciteitscentrale L’Escaut werden gefusilleerd. Een vergelding voor een aanval van weerstanders die drie Duitse soldaten hadden gedood. Op de site van Elia aan de Vaartkaai is vrijdagochtend een gedenkplaat onthuld. Met daarop een gedicht van stadsdichter Maarten Inghels: ‘Het museum van oorlog’.

De feeststemming waarin de stad Antwerpen op 4 september 1944 en de dagen nadien vertoefde, was voor Merksem een illusie. De Britse bevrijders hielden halt aan het Albertkanaal. Tot begin oktober bleef dat de frontlinie. Merksem en Ekeren zouden nog vier weken in handen van de Duitse troepen blijven. De gevolgen waren verschrikkelijk. “Er zijn in die periode nog een 300-tal Merksemse burgers gesneuveld “, vertelt districtsschepen Gilbert Verstraelen (sp.a). Het gros van de arbeiders in de elektriciteitscentrale L’Escaut wachtte een tragedie.

Penibel

Verstraelen: “De werknemers hadden er in penibele omstandigheden voor gezorgd dat Merksem, waaronder het Sint-Bartholomeushospitaal, stroom bleef krijgen. Tot die fatale dag op 6 september. Er was op de Duitsers geschoten. Die dachten dat de schutters zich op het terrein van L’Escaut bevonden. Uit wraak hebben SS’ers 21 arbeiders en een passant, een trambestuurder, samengedreven en één voor één vermoord. Een dag later is ook nog een arbeider die zich had kunnen verstoppen, gevonden en terechtgesteld.”

Pas op 13 oktober 1944, kort na de definitieve bevrijding van Merksem, kregen de 22 doden een eervolle begrafenis. Uitgerekend die dag begon een 5,5 maand durende terreur van Duitse V1- en V2-bommen voor Antwerpen en de randgemeenten. De fusillade van de arbeiders werd sindsdien jaarlijks herdacht bij wat later Elia is geworden. Het monument werd wel verhuisd naar een nieuwe plek die via een QR-code ook toegankelijk is voor het publiek. Naast een zitbank wordt met tekst en foto’s van de geëxecuteerden uitgelegd wat er op 6 september 1944 is gebeurd.

Vrede

Gilbert Verstraelen betreurt dat scholen afwezig bleven op de 75-jarige herdenking. “Blijkbaar is er enkel bij spektakel belangstelling. Vrede is iets normaals geworden. Maar ze is geen vaststaand feit, wél een werkwoord. Deze herdenking moet een blijvende baken zijn vanuit het verleden om de toekomst in de goede richting te laten evolueren.”

Vertegenwoordigers van Elia, onder wie initiatiefnemer Marc Van Steelandt, en het district legden tot slot nog bloemenkransen neer.